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В оперштабе рассказали о возрасте скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области
В оперштабе рассказали о возрасте скончавшихся от COVID-19 в Рязанской области. Это трое мужчин: двоим было по 71 году, одному 83 года.

В воскресенье, 3 января, стало известно о трех умерших рязанцах, у которых был подтвержден коронавирус. Региональный оперштаб назвал их возраст.

Это трое мужчин: двоим было по 71 году, одному 83 года.

Напомним, за последние сутки в статистику включили 134 новых случая заражения (всего за время пандемии 18 565), новых выздоровевших 98 (всего 16 941). За время пандемии от коронавируса скончались 168 жителей области.