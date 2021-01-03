Состояние мальчика, потерявшего ноги и руку в ДТП под Рязанью, стабилизируется

Состояние Владислава Синилкина, пострадавшего в аварии с автобусом в Скопинском районе, стабильное. Об этом рассказала мама ребенка вечером 3 января. Мальчик начал есть.

Состояние Владислава Синилкина, пострадавшего в аварии с автобусом в Скопинском районе, стабильное. Об этом рассказала мама ребенка в своем Instagram вечером 3 января.

По ее словам, препараты, которые назначены ее сыну, продолжат вводить. Пока мальчик будет находиться в реанимации.

«Он начал кушать. Завтра привезем пюрешки. Попросил скачать ему мультиков на планшет, — рассказала женщина. — Показала ему видео брата. Он даже улыбнулся».

Она пояснила, что кормят ребенка по-прежнему через зонд.

Женщина отметила, что сейчас медикаменты помогают психологическому состоянию сына.

Напомним, ДТП произошло на 247 километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» в Скопинском районе в пятницу, 25 декабря, примерно в 3:10. В автобусе из Москвы в Волгоград находились 26 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулем.

После ДТП с автобусом в Рязанской области завели уголовное дело.

Жертвами ДТП стали четыре человека, травмы получили 11, в том числе пятеро детей, 10-летний Владислав Синилкин из Волгограда потерял обе ноги и руку.

Помочь ребенку можно по реквизитам, указанным здесь.