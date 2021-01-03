Следователи установили возраст женщины, чьи останки нашли в лесу под Рязанью

Следователи установили возраст женщины, чьи останки нашли в лесу под Рязанью в ноябре прошлого года. Человеческие останки принадлежат неизвестной женщине 45-55 лет.

Найденные в ноябре прошлого года под Рязанью человеческие останки принадлежат неизвестной женщине 45-55 лет. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на СУ СК.

По словам старшего следователя по области Ирины Корнеевой, фрагменты костных останков прошли экспертизу. Специалисты установили, что предполагаемый возраст погибшей 45-55 лет. Рост женщины 150-160 сантиметров. Давность захоронения может составлять два-три года. Причину смерти установить не удалось.

Принадлежность останков лицам, пропавшим без вести, не подтвердилась.

Напомним, кости в селе Затишье нашел местный житель. На трупе были сине-фиолетовое пальто, черные штаны, черные сапоги.