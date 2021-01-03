Односельчане скорбят по рязанским учителям, погибшим в ДТП под Луховицами

Односельчане скорбят по погибшим в ДТП под Луховицами рязанским учителям. Гражданская панихида пройдет в понедельник 4 января в 11:00 у здании школы.

Односельчане скорбят по рязанским учителям, погибшим в автокатастрофе под Луховицами 1 января. Знакомый семьи рассказал о трагедии. Пост опубликован в группе «Подслушано Подвязье» «ВКонтакте».

В аварии погибли преподаватели местной школы Юрий Алексеевич Лискин и Ирина Викторовна Лискина, а также их старшая внучка Полина. Александр Беляев сообщил, что гражданская панихида пройдет в понедельник 4 января в 11:00 у здании школы, в которой вели учителя. Также он организовал сбор средств для семьи погибших.

В комментариях односельчане выражают соболезнования по поводу утраты: «Царствие небесное им. Наш класс осиротел… Он был хорошим классным руководителем. Вечная память».

«Невозможно поверить в случившееся, такие замечательные люди. Светлая память останется в наших сердцах».

«Уважаемые и любимые учителя моих детей. Господи! Помоги близким выдержать такое горе».

Напомним, авария произошла на 150-м километре трассы М-5 «Урал» на территории Луховиц вечером 1 января, грузовая фура Volvo и легковой автомобиль Ford столкнулись лоб в лоб. Погибли двое взрослых и семилетняя девочка, их внучка. По информации знакомых, погибшие были учителями школы в селе Подвязье: женщина преподавала физику, алгебру и геометрию, мужчина — физкультуру и ОБЖ.