На пожаре в рязанской пятиэтажке пострадали двое человек

На пожаре в рязанской пятиэтажке пострадали двое человек. Мужчина и женщина получили ожоги. Их госпитализировали.

На пожаре в рязанской пятиэтажке на улице Магистральной, который произошел 2 января, пострадали двое человек, сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пострадавшие — мужчина 1986 года рождения и женщина 1965 года рождения. По предварительной информации, они получили ожоги. Пострадавших госпитализировали.

Напомним, накануне загорелась однокомнатная квартира в пятиэтажном кирпичном доме на улице Магистральной. Огонь повредил мебель. Эвакуировали пятерых человек.