Мэр Рязани проверила, как вывозится мусор из городских дворов

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 3 января провела объезд городских территорий. Она посмотрела, как в дни новогодних каникул коммунальные службы вывозят мусор с контейнерных площадок.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 3 января провела объезд городских территорий. Она посмотрела, как в дни новогодних каникул коммунальные службы вывозят мусор с контейнерных площадок, сообщается на сайте мэрии.

Дворы на улицах Циолковского, д. 16, Горького, д. 2, на Куйбышевском шоссе, д. 10/2 и улице Пугачева, д. 10 почищены, мусор вывезен, площадки для сбора ТКО чистые и находятся в хорошем состоянии.

«Радует, что на этих территориях управляющие организации и регоператор ответственно подошли к обеспечению чистоты и комфорта для жителей в праздничные дни. Дворы убраны хорошо, надеюсь, что не к моему приезду, а поддержание порядка здесь ведется ежедневно», — отметила Елена Сорокина.

Глава администрации приехала и на те участки, по которым поступали жалобы горожан. На улице Разина, д. 2 двор оказался грязным, мусорные контейнеры сломаны. На Машиностроителей, д. 9 мусор вывезен, но двор не убран, контейнеров на площадке мало.

Сорокина поручила управлению энергетики и ЖКХ и МКУ «Управление по делам территории Рязани» связаться с управляющими компаниями, чтобы дворы и контейнерные площади привели в порядок. Она отметила, что власти будут строго следить за этим.

Елена Сорокина посетила круглосуточную диспетчерскую МУП «РГРЭС», откуда специалисты ведут постоянное наблюдение за электроснабжением города. В праздники служба отработала безаварийно. В МУП «РМПТС» также не было серьезных аварий, все вызовы отработаны в штатном режиме.

В ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Елена Сорокина пообщалась со специалистами, которые принимают звонки по номеру спасения 112. Они рассказали, что в первые дни наступившего года серьезных аварий и происшествий не было.

«Праздники — это время отдыха для жителей. Все городские службы должны продолжать работу и следить за тем, чтобы все системы жизнеобеспечения функционировали без сбоев», — подчеркнула глава администрации.