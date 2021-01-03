\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 03
-2°
Пнд, 04
-3°
Втр, 05
-4°
ЦБ USD 73.88 0 01/01
ЦБ EUR 90.79 0.11 01/01
Нал. USD 73.9 / 77.1 00:24
Нал. EUR 91.2 / 91.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Рост цен в 2021 году. Каких сюрпризов ждать рязанцам?
РЗН. инфо разобрался, за что жителям России и Рязанской...
3 часа назад
3 768
Как могут развлечься рязанцы в зимние каникулы
Новый год на социальной дистанции. Расскажем, как смогу...
Вчера 11:55
3 734
Как ездить на такси с комфортом и экономить? DiDi предлагает решение
С конца ноября 2020 года для жителей и гостей Рязани ст...
30 декабря 2020 15:58
9 254
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
29 декабря 2020 20:10
10 719
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэр Рязани проверила, как вывозится мусор из городских дворов
Глава администрации Рязани Елена Сорокина 3 января провела объезд городских территорий. Она посмотрела, как в дни новогодних каникул коммунальные службы вывозят мусор с контейнерных площадок.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина 3 января провела объезд городских территорий. Она посмотрела, как в дни новогодних каникул коммунальные службы вывозят мусор с контейнерных площадок, сообщается на сайте мэрии.

Дворы на улицах Циолковского, д. 16, Горького, д. 2, на Куйбышевском шоссе, д. 10/2 и улице Пугачева, д. 10 почищены, мусор вывезен, площадки для сбора ТКО чистые и находятся в хорошем состоянии.

«Радует, что на этих территориях управляющие организации и регоператор ответственно подошли к обеспечению чистоты и комфорта для жителей в праздничные дни. Дворы убраны хорошо, надеюсь, что не к моему приезду, а поддержание порядка здесь ведется ежедневно», — отметила Елена Сорокина.

Глава администрации приехала и на те участки, по которым поступали жалобы горожан. На улице Разина, д. 2 двор оказался грязным, мусорные контейнеры сломаны. На Машиностроителей, д. 9 мусор вывезен, но двор не убран, контейнеров на площадке мало.

Сорокина поручила управлению энергетики и ЖКХ и МКУ «Управление по делам территории Рязани» связаться с управляющими компаниями, чтобы дворы и контейнерные площади привели в порядок. Она отметила, что власти будут строго следить за этим.

Елена Сорокина посетила круглосуточную диспетчерскую МУП «РГРЭС», откуда специалисты ведут постоянное наблюдение за электроснабжением города. В праздники служба отработала безаварийно. В МУП «РМПТС» также не было серьезных аварий, все вызовы отработаны в штатном режиме.

В ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Елена Сорокина пообщалась со специалистами, которые принимают звонки по номеру спасения 112. Они рассказали, что в первые дни наступившего года серьезных аварий и происшествий не было.

«Праздники — это время отдыха для жителей. Все городские службы должны продолжать работу и следить за тем, чтобы все системы жизнеобеспечения функционировали без сбоев», — подчеркнула глава администрации.