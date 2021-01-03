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Директор рязанской школы рассказала о погибших в аварии коллегах
Директор Подвязьевской школы Елена Юдина рассказала о супругах Лисиных, погибших в ДТП в районе Луховиц. По словам директора, супруги перед праздниками отправились в Москву к дочери, а вечером 1 января возвращались домой с внучками.

Директор Подвязьевской школы Елена Юдина рассказала о супругах Лисиных, погибших 1 января в ДТП в районе Луховиц. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Как рассказала Елена Юдина, Юрий Алексеевич заступил на должность учителя сразу после окончания института, он вел физкультуру, ОБЖ и физику. Его жена Ирина Викторовна приехала вместе с ним, она преподавала математику и физику.

«Ученики их любили, учителя и жители поселка бесконечно уважали. Хорошие люди. Действительно хорошие и люди, и педагоги», — рассказала директор школы.

Она добавила, что Ирина Викторовна в последние годы не работала, а Юрий Алексеевич преподавал до последнего.

Елена Юдина рассказала, что весь коллектив школы скорбит вместе с их родными и близкими.

По словам директора, супруги перед праздниками отправились в Москву к дочери. Вечером 1 января Лисины возвращались домой с двумя внучками.

Напомним, авария произошла на 150-м километре трассы М-5 «Урал» на территории Луховиц вечером 1 января, грузовая фура Volvo и легковой автомобиль Ford столкнулись лоб в лоб. Погибли двое взрослых и семилетняя девочка, их внучка. В машине выжила только четырехлетняя девочка.