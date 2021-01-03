Депутаты Рязоблдумы передали ценное медоборудование рыбновской больнице

Депутаты Рязоблдумы передали рыбновской больнице ценное медоборудование — пульсоксиметры и медицинские облучатели-рециркуляторы. Необходимость в дополнительном медоборудовании возникла из-за пандемии коронавируса.

Депутаты областной Думы Николай Макариков и Михаил Хлопов в понедельник, 28 декабря, приобрели и доставили в ГБУ РО «Рыбновская РБ» пульсоксиметры и медицинские облучатели-рециркуляторы. Необходимость в дополнительном медоборудовании продиктована ситуацией, возникшей из-за пандемии коронавируса.

Николай Макариков заверил, что депутаты продолжат и в дальнейшем оказывать содействие медучреждению, в том числе в приобретении средств защиты и профильного оборудования.

«К сожалению, это самое малое, чем мы можем помочь нашим доблестным врачам в этот тяжелый для всех и особенно для медиков период», — отметил Михаил Хлопов.