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Врио ректора РГАТУ назначили доктора технических наук Александра Шемякина
Александр Шемякин руководит кафедрой организации транспортных процессов и БЖД, по совместительству начальник управления инновационной деятельности.

Врио ректора Рязанского агротехнологического университета имени П. А. Костычева назначили доктора технических наук Александра Шемякина.

В 2001 году он с отличием окончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию имени профессора П. А. Костычева. По результатам исследований опубликовал свыше 290 научных и учебно-методических работ, в том числе более 90 в журналах, рекомендуемых ВАК, 12 патентов России на изобретение и полезные модели.

Александр Шемякин руководит кафедрой организации транспортных процессов и БЖД, по совместительству начальник управления инновационной деятельности.