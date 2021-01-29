Врио ректора РГАТУ назначили доктора технических наук Александра Шемякина

Александр Шемякин руководит кафедрой организации транспортных процессов и БЖД, по совместительству начальник управления инновационной деятельности.

Врио ректора Рязанского агротехнологического университета имени П. А. Костычева назначили доктора технических наук Александра Шемякина.

В 2001 году он с отличием окончил Рязанскую государственную сельскохозяйственную академию имени профессора П. А. Костычева. По результатам исследований опубликовал свыше 290 научных и учебно-методических работ, в том числе более 90 в журналах, рекомендуемых ВАК, 12 патентов России на изобретение и полезные модели.

Александр Шемякин руководит кафедрой организации транспортных процессов и БЖД, по совместительству начальник управления инновационной деятельности.