Вклад платежом красен. Рязанцам рассказали об особенностях налога на банковские депозиты

РЗН. инфо совместно с региональным управлением ФНС обращает внимание читателей на основные особенности нового налога.

Впервые о том, что в России введут налогообложение процентов, полученных физическими лицами по вкладам в банке, заявил Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию в январе 2020 года. Уже в апреле глава государства подписал соответствующий закон, но на фоне охватившей Россию пандемии тонкости этого документа и последовавшие разъяснения Правительства прошли мимо большинства граждан.

РЗН.инфо совместно с региональным управлением ФНС обращает внимание читателей на основные особенности нового налога.

«В соответствии со статьей 214.2 Налогового кодекса (в ред. ФЗ от 01.04.2020 N 102-ФЗ) налогом будет облагаться совокупный процентный доход по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января данного года», — пояснила замначальника региональной межрайонной инспекции №3 ФНС России Ольга Стрелкова.

Сейчас необлагаемая сумма дохода от вкладов, исходя из этой формулы и действующей ключевой ставки ЦБ, равна 42 500 рублям. Если, например, за год проценты по депозиту составили 100 тысяч рублей, то налог будет взиматься с 57 500 рублей и составит 7 475 рублей.

При расчете НДФЛ не будет учитываться доход по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Также Минфин разъяснил, что дата заключения банковского договора на открытие вклада в банке, а также периодичность выплаты процентов по вкладу не влияют на порядок взимания налога. При расчете суммы НДФЛ проценты будут учитываться за тот год, в котором они были фактически получены.

При этом, если проценты, начисленные банком, идут на пополнение того же вклада, то данный доход будет учтен при налогообложении в том же го году, когда эти деньги были получены.

«Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ, — рассказала Ольга Стрелкова. — Впервые уплатить налог за 2021 год вкладчикам предстоит до 1 декабря 2022 года».