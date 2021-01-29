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Видео: десять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Самарской области
Авария произошло 29 января на трассе М-5. Следком возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК.

В пятницу, 29 января, в Самарской области произошла авария. В 19:20 (18:20 мск) на 873-м километре трассы М-5 в районе села Заборовка столкнулись грузовик DAF, Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, со ссылкой на экстренные службы передает РИА Новости.

По последним данным, в результате ДТП погибли 10 человек. Еще 15 пострадали, 10 из них госпитализировали. Состояние 8 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 2 — средней степени тяжести.

Следком возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК.

Фото: КТВ-ЛУЧ и Маленькая Сызрань, видео КТВ-ЛУЧ