В Спасском районе за сутки произошло два ДТП с пострадавшими

В первом ДТП пострадал водитель. Во втором ДТП травмы получил пассажир, он отказался от госпитализации.

В Спасском районе за сутки произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом пишет ИД « Пресса ».

28 января около 20:00 на 235 километре М-5 «Урал» 53-летний житель села Перкино Спасского района на Hyundai Verna столкнулся с автомобилем Nissan Primera под управлением 36-летнего рязанца. Водителя Nissan скорая доставила с ушибами в Рязанскую ОКБ.

Ночью в пятницу, 29 января, около 2 часов ночи на 255 километре фургон MAN под управлением жителя Москвы занесло на скользкой дороге.

Грузовик врезался в ограждение, после чего столкнулся с припаркованной на обочине Lada Priora, в салоне был пассажир. 45-летний житель республики Мордовия отделался незначительными травмами, его осмотрели медики на месте ДТП, он отказался от госпитализации.