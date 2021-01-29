\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
-6°
Вск, 31
ЦБ USD 76.25 0.06 30/01
ЦБ EUR 92.3 0.17 30/01
Нал. USD 75.85 / 76.99 13:34
Нал. EUR 91.95 / 92.7 13:34
Новости
Коронавирус
Публикации
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
Вчера 13:57
2 840
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
7 706
Обзор 9-го тура в Лиге Надежды
Встреча в Сасово открывала программу девятого тура и со...
22 января 15:24
15 786
Найти выход из дорожного тупика. Ряжский путепровод призван решить сра...
Возведение путепровода в Ряжске подходит к своему завер...
22 января 09:56
1
16 758
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Спасском районе за сутки произошло два ДТП с пострадавшими
В первом ДТП пострадал водитель. Во втором ДТП травмы получил пассажир, он отказался от госпитализации.

В Спасском районе за сутки произошло два ДТП с пострадавшими. Об этом пишет ИД «Пресса».

28 января около 20:00 на 235 километре М-5 «Урал» 53-летний житель села Перкино Спасского района на Hyundai Verna столкнулся с автомобилем Nissan Primera под управлением 36-летнего рязанца. Водителя Nissan скорая доставила с ушибами в Рязанскую ОКБ.

Ночью в пятницу, 29 января, около 2 часов ночи на 255 километре фургон MAN под управлением жителя Москвы занесло на скользкой дороге.

Грузовик врезался в ограждение, после чего столкнулся с припаркованной на обочине Lada Priora, в салоне был пассажир. 45-летний житель республики Мордовия отделался незначительными травмами, его осмотрели медики на месте ДТП, он отказался от госпитализации.