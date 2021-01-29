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В Рязанской области зафиксировали еще 104 случая коронавируса
За сутки скончался один человек, всего число летальных случаев достигло 226. Выздоровели 105 человек, всего — 19 772.

За сутки в Рязанской области зафиксировали еще 104 случая коронавируса. По состоянию на 29 января число зараженных в регионе достигло 21 686, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки скончался один человек, всего число летальных случаев достигло 226. Выздоровели 105 человек, всего — 19 772.

В России за сутки зарегистрировали 19 238 случаев коронавируса. Всего число заболевших достигло 3 813 048.

Вылечились 26 204 человек, за весь период — 3 255 462. За сутки умерли 534 человек, за весь период — 72 185.