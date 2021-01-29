В Рязанской области поймали мошенников, незаконно получивших «чернобыльские» выплаты

Полиция возбудила уголовные дела по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Нарушителям грозят штрафы до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет или принудительные работы до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.

Полиция выявила и пресекла два мошенничества при получении «чернобыльских» выплат. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во время проверок полицейские установили, что 56-летняя жительница Шацка в январе 2020 года зарегистрировалась в одном из сел Шацкого района. Населенный пункт входит в перечень находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Женщине назначили ежемесячную социальную выплату. Позже выяснилось, что она проживала по другому адресу — в городе Шацке.

Другая жительница Шацкого района совершила аналогичное преступление. 36-летнюю женщину подозревают в том, что за проживание в «чернобыльской зоне» она незаконно получила из Пенсионного фонда России более 13 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовные дела по части 1 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Нарушителям грозят штрафы до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 2 лет или принудительные работы до 2 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев.