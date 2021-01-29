В Рязани умерла экс-депутат и экономист Тамара Краско
В течение 13 лет Краско была депутатом Рязанского городского совета и членом исполкома, 10 лет возглавляла городской финансовый отдел, в 1970 году была переведена в отдел цен облисполкома и возглавляла его до выхода на пенсию.
В пятницу, 22 января, умерла известный экономист и бывший депутат Рязанского городского совета Тамара Краско. Ей было 92 года, пишут «Рязанские ведомости».
В течение 13 лет Краско была депутатом Рязанского городского совета и членом исполкома, 10 лет возглавляла городской финансовый отдел, в 1970 году была переведена в отдел цен облисполкома и возглавляла его до выхода на пенсию. Принимала активное участие в работе партийных организаций города и области.
Награждена правительственными наградами. Многие годы активно работала в областном совете ветеранов.