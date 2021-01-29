В Рязани умерла экс-депутат и экономист Тамара Краско

В течение 13 лет Краско была депутатом Рязанского городского совета и членом исполкома, 10 лет возглавляла городской финансовый отдел, в 1970 году была переведена в отдел цен облисполкома и возглавляла его до выхода на пенсию.