В облдуме обсудили развитие моногородов в Рязанской области

По данным ведомства, с начала реализации программы, с 2017 года, в моногорода направили 547 миллионов рублей, что позволило реализовать 109 проектов по укреплению социальной сферы, созданию дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству городской среды. На 2021 год запланировали 29 мероприятий на сумму 726 миллионов рублей.

В среду, 27 января, в облдуме обсудили развитие моногородов в Рязанской области во время «правительственного часа». Доклад представил региональный министр промышленности и экономического развития Андрей Варфоломеев. Он сообщил депутатам о реализации программы комплексного развития моногородов.

На сегодня в федеральный перечень моногородов входят четыре муниципальных образования: Елатомское, Побединское, Лесновское и Новомичуринское городские поселения.

По данным ведомства, с начала реализации программы, с 2017 года, в моногорода направили 547 миллионов рублей, что позволило реализовать 109 проектов по укреплению социальной сферы, созданию дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройству городской среды. На 2021 год запланировали 29 мероприятий на сумму 726 миллионов рублей.

В числе приоритетных направлений Андрей Варфоломеев назвал поддержку субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в моногородах. Он отметил, что особенностью моногородов является низкая предпринимательская активность — в 1,7 раза меньше, чем в среднем по области. Также министр рассказал о работе, направленной на создание условий для бизнеса и привлечение инвесторов. По его словам, каждый пятый инвестор, пользующийся преференциями регионального инвестиционного законодательства, осуществляет свою деятельность на территории моногородов.

Депутаты задали вопросы главе ведомства. Заместитель председателя комитета областной думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Жукаев уточнил, какие еще муниципалитеты могут претендовать на статус моногородов. Министр ответил, что для включения в перечень существуют определенные критерии. Под них подпадает Октябрьское городское поселение Михайловского района.

Председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин поинтересовался тем, как реализуются нацпроекты на территории моногородов. Андрей Варфоломеев назвал основные, в которых участвуют моногорода. Например, в ТОСЭР «Лесной» промышленный парк «Карандаш» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получил около полумиллиарда рублей в виде федеральных субсидий. Елатомский приборный завод участвует в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Ряд предприятий задействован в проекте «Международная кооперация и экспорт».

Подводя итоги обсуждения представленной информации, председатель облдумы Аркадий Фомин поблагодарил правительство региона за работу в рамках программы моногородов по созданию ТОСЭР «Лесной» и других монопрофильных муниципалитетов.

«Сегодня мы видим, сколько там сделано по укреплению социальной сферы, благоустройству, дорожному строительству. Сейчас идут работы в Лесном по реконструкции 13-ти километрового участка дороги, связывающего федеральную трассу М5 с площадкой, на которой планируется разместить резидентов ТОСЭР. Надо продолжать работу в других монопрофильных муниципальных образованиях, где сейчас есть угроза безработицы», — отметил парламентарий.

По итогам «правительственного часа» профильный комитет подготовит постановление, которое парламентарии рассмотрят на заседании думы.