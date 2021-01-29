В Касимове 19-летний водитель «семерки» утроил аварию с тремя машинами

Вечером в четверг, 28 января, около дома №15 по улице 50 лет СССР в Касимове произошла авария. Без пострадавших не обошлось.

Вечером в четверг, 28 января, около дома №15 по улице 50 лет СССР в Касимове произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 19:15 19-летний местный житель на сине-зеленом ВАЗ-2107 поворачивал налево и не пропустил сине-черный ВАЗ-2107 под управлением 24-летнего водителя. По инерции вторая «семерка», которая не поставлена на учет, продолжила движение и врезалась в Hyundai Elantra, за рулем которого была 49-летняя жительница Касимова.

В результате травмы получили двое пассажиров сине-черного ВАЗ-2107 в возрасте 18-ти и 19-ти лет, им оказали медпомощь.