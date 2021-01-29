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Умер Народный артист Василий Лановой
В декабре 2020 года Лановому присвоили звание Почетного гражданина Москвы. По данным РИА Новости, в столице намерены увековечить его память — табличкой или памятником.

В четверг, 28 января, умер Народный артист Василий Лановой. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Лановому было 87 лет, в начале января его вместе с супругой Ириной Купченко госпитализировали с коронавирусом. Позже состояние артиста ухудшилось, его перевели в реанимацию. Как рассказал телеканалу «360» директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, причиной смерти актера стал COVID-19.

В декабре 2020 года Лановому присвоили звание Почетного гражданина Москвы. По данным РИА Новости, в столице намерены увековечить его память — табличкой или памятником.