Строители рассказали, что «дворец» в Геленджике будет гостиницей

Съемочную группу пустили внутрь по разрешению владельца. В сообщении заявили, что его имя попросили не раскрывать.

Строители рассказали, что «дворец» в Геленджике, о котором ранее снимал расследование Алексей Навальный, будет гостиницей. Об этом журналисту телеканала «Россия 1» Александру Рогаткину рассказал представитель застройщика, передает РИА Новости .

Отмечается, что съемочную группу пустили внутрь по разрешению владельца. В сообщении заявили, что его имя попросили не раскрывать.

«Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — ответил собеседник на вопрос о том, что это за объект.

Рогаткин сообщил, что пока со всех сторон здания только «бетон».

«Более того, там даже стяжки нет», — отметил он.

По его словам, люди, которые сейчас работают на объекте, пришли уже на ведущуюся стройку.

Напомним, Алексей Навальный снял фильм о здании, утверждая, что это «дворец» Владимира Путина. Ролик набрал на YouTube уже более 100 млн просмотров.

Позже Mash попытался опровергнуть расследование Навального.