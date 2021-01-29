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Строители рассказали, что «дворец» в Геленджике будет гостиницей
Съемочную группу пустили внутрь по разрешению владельца. В сообщении заявили, что его имя попросили не раскрывать.

Строители рассказали, что «дворец» в Геленджике, о котором ранее снимал расследование Алексей Навальный, будет гостиницей. Об этом журналисту телеканала «Россия 1» Александру Рогаткину рассказал представитель застройщика, передает РИА Новости.

Отмечается, что съемочную группу пустили внутрь по разрешению владельца. В сообщении заявили, что его имя попросили не раскрывать.

«Апарт-отель. Гостиница с номерами, с общими зонами, с бассейном», — ответил собеседник на вопрос о том, что это за объект.

Рогаткин сообщил, что пока со всех сторон здания только «бетон».

«Более того, там даже стяжки нет», — отметил он.

По его словам, люди, которые сейчас работают на объекте, пришли уже на ведущуюся стройку.

Напомним, Алексей Навальный снял фильм о здании, утверждая, что это «дворец» Владимира Путина. Ролик набрал на YouTube уже более 100 млн просмотров.

Позже Mash попытался опровергнуть расследование Навального.