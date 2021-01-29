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Сорокина провела онлайн-прием граждан
Мэр рассмотрела обращения граждан. По итогам встречи она дала несколько поручений.

В пятницу, 29 января, глава горадминистрации Елена Сорокина провела онлайн-прием граждан. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

Мэр отметила, что такой формат общения с рязанцами ялвяется временной мерой.

Она рассказала, что на онлайн-встрече рассмотрели вопрос заявителей дома №9 по Васильевскому переулку. Рязанцы рассказали, что 7 лет не могут разобраться с отсутствием подъезда к дому.

«Я поручила ответственным структурным подразделениям проработать варианты его решения. Управлению капитального строительства, управлению земельных ресурсов и имущественных отношений, а также правовому управлению сопровождать процесс установления сервитута жителями дома 9 по Васильевскому переулку и проводить их правовое консультирование», — сообщила Сорокина.

Также мэр поручила управлению благоустройства еще раз осмотреть территорию при необходимости.

Жительница дома №12 по улице Великанова пожаловалась на работу кафе, которое располагается в многоквартирном доме, недалеко от 47-й школы. Она отметила, что заведение не входит ограничительную зону, в границах которой не допускается продажа алкогольной продукции вблизи учебного заведения.

Елена Сорокина поручила контрольно-аналитическому управлению продолжать мониторинг прилегающей к кафе территории в рамках правил благоустройства города. МКУ «УДТ» — провести беседу с хозяином заведения.

«Необходимо предпринять все возможные меры, чтобы призвать нарушителей к порядку», — отметила мэр.

Также на встрече рассмотрели жалобу горожан на состояние дороги на улице Корнилова. Отмечается, что она разрушилась тяжелой техникой СК ООО «Кристалл» в период строительства жилого дома на улице Гоголя, который введут в эксплуатацию в июле 2021 года.

«Поручила управлению капитального строительства обязать застройщика восстановить разрушенную дорогу», — добавила Сорокина.

В сообщении говорится, что заявитель высказал пожелание по обустройству остановки парковочных мест в районе конечной остановки 33 маршрута по улице Корнилова.

«Нам необходимо привлекать к таких темам городское бизнес-сообщество. Поручила управлению экономики и цифрового развития совместно с управлением общественных отношений проработать возможность привлечения к этой теме инвесторов», — написала Сорокина. «На сегодняшнем личном приеме нам удалось охватить широкий круг вопросов, волнующих горожан. Люди хотят жить в комфортных условиях и справедливо ждут от нас активных действий. Мы обязательно подключим все административные ресурсы, чтобы помочь заявителям и разрешить проблемы, с которыми они столкнулись», — заключила мэр.