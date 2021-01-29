Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после исчезновения 15-летней рязанки
Девочка пропала 8 января. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Следователи возбудили уголовное дело из-за исчезновения 15-летней Екатерины Муравьевой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
«Розыскные мероприятия продолжаются», — сообщили в пресс-службе.
Девочка пропала 8 января. В тот день она вышла из дома, о ней до сих пор ничего неизвестно.
Подростка также ищет полиция.