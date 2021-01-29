Синоптики предупредили рязанцев об опасности на дорогах

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Утром в пятницу, 29 января, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в первой половине дня 29 января на территории области местами ожидается гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В отдельных районах туман с видимостью 200-500 метров.

Жителей региона призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.