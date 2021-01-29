Прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП с подростками в Чучкове

Напомним, в 5:50 1 января пьяный 17-летний чучковец без «прав» не справился с управлением «семерки» и врезался в дерево. В машине находились пятеро подростков, один из них погиб, двое получили травмы, одного госпитализировали.

После смертельной аварии с подростками, которая произошло 1 января в Чучкове, районная прокуратура организовала проверку органов профилактики «на предмет недостаточности мер, предупреждающих детский травматизм в ДТП». Об этом пишет издательство «Пресса».

Протоколы составили На троих несовершеннолетних участников ДТП за употребление алкоголя. Их родителей привлекут к ответственности за нахождение подростков в неположенных местах ночью.

Напомним, в 5:50 1 января пьяный 17-летний чучковец без «прав» не справился с управлением «семерки» и врезался в дерево. В машине находились пятеро подростков, один из них погиб, двое получили травмы, одного госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 17-летнего водителя.