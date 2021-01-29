В Нижнем Новгороде сбившему детей сыну генерала дали восемь лет колонии

В аварии пострадали двое взрослых и девять школьников 14-15 лет. Один из несовершеннолетних получил серьезные травмы. Одна из сопровождающих детей женщин скончалась.

Жителю Нижнего Новгорода, которого обвинили в ДТП с группой школьников, приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

ДТП произошло 7 декабря 2019 года. Водитель Toyota выезжал с прилегающей территории на улице Горького в Нижнем Новгороде, пересек «встречку» и столкнулся с припаркованным автомобилем Audi, который вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

В аварии пострадали двое взрослых и девять школьников 14-15 лет. Один из несовершеннолетних получил серьезные травмы. Одна из сопровождающих детей женщин скончалась.

Водитель был под действием наркотиков. Вину он не признад.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.