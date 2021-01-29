Освободившегося из колонии касимовца задержали за новое преступление

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Жителя Касимова, который несколько месяцев назад отбыл наказание за разбойное нападение, задержали за новое преступление. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Выяснилось, что 41-летний мужчина встретился с приятелем, тот привел его в гости к 56-летнему знакомому. После застолья некоторые его участники ушли, другие уснули, в том числе хозяин дома. Касимовец воспользовался тем, что на него никто не смотрит, и забрал из кошелька 56-летнего мужчины 8 тысяч рублей и потратил деньги на алкоголь.

Утром потерпевший обратился в полицию, там смогли установить личность подозреваемого. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.