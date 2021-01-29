Налоговики объяснили депутатам облдумы, сколько денег поступило в бюджет во время пандемии

В среду, 27 января, на заседании облдумы представители налоговых органов проинформировали депутатов о предварительных итогах поступлений в консолидированный бюджет региона за 2020 год и об основных изменениях налогового законодательства в 2021 году.

В среду, 27 января, на заседании облдумы представители налоговых органов проинформировали депутатов о предварительных итогах поступлений в консолидированный бюджет региона за 2020 год и об основных изменениях налогового законодательства в 2021 году. С докладами по этим темам выступили замруководителя регионального УФНС Юлия Орловцева и Михаил Минко.

Юлия Орловцева рассказала, что из-за пандемии и введенных ограничений изменились условия работы, но ведомство адаптировалось и в полной мере выполняет поставленные задачи. Для оперативного взаимодействия с бизнесом, мониторинга экономики и доходов бюджета были созданы ситуационные центры. Полученная информация позволила выработать необходимые решения по поддержке налогоплательщиков, что позволило сократить восстановительный период и минимизировать влияние кризисных явлений на уровень исполнения бюджетов.

Было озвучено, что, несмотря на ряд ограничений в администрировании по направлениям деятельности рязанского УФНС, в целом сохранилась положительная динамика поступления налогов. Так, платежи в консолидированный бюджет России в 2020 году сложились в объеме 66,9 млрд рублей, что на 7,4% выше уровня 2019 года. Темп поступлений в федеральный бюджет составил 115,3%, в консолидированный бюджет Рязанской области — 103,7% к уровню 2019 года.

Поступления в консолидированный бюджет региона, с учетом крупнейших налогоплательщиков, состоящих на учете в межрегиональных ИФНС России, превысили сумму в 45,6 млрд рублей, что на 1,9% больше, чем в 2019 году. При этом исполнение утвержденных параметров консолидированного бюджета области составило 100,2%, что на 112 млн рублей больше.

Поступления в областной бюджет в 2020 году сложились в размере более 35 млрд рублей (99,4% к утвержденному бюджету) и 101,1% к 2019 году при прогнозных темпах 101,7%. Таким образом, в областной бюджет недопоступило 221 млн рублей. Как пояснила Юлия Орловцева, это обусловлено тем, что бюджетные назначения, рассчитанные до кризисных явлений, вызванных пандемией, в течение года не корректировались. А выпадающие доходы областного бюджета в связи с применением федеральных и региональных мер поддержки оцениваются в размере более 600 млн рублей.

Снижение поступлений в минувшем году было зафиксировано по налогу на имущество организаций и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, что связано с принятыми мерами поддержки в условиях распространения коронавируса, а также по земельному налогу с физических лиц, которое вызвано ростом его собираемости в 2019 году по сравнению с 2018 годом и, как следствие, уменьшением объема переходящей задолженности на начало текущего года.

Михаил Минко подробно остановился на изменениях налогового законодательства в текущем году для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций, в том числе на применении специальных налоговых режимов.

В завершение председатель облдумы Аркадий Фомин подчеркнул, что региональным УФНС проделана большая работа, но самое главное, что есть ощутимые результаты: служба обеспечивает стабильные поступления налоговых доходов в бюджеты всех уровней.