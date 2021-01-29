На бизнес-завтраке в Рязани предприниматели обсудили меры господдержки на 2021 год

В пятницу, 29 января, по инициативе Ассоциации предпринимателей Рязанской области (АПР) состоялся бизнес-завтрак. Его участником стал директор АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» (АРПСК) Артем Никитин.

В пятницу, 29 января, по инициативе Ассоциации предпринимателей Рязанской области (АПР) состоялся бизнес-завтрак. Его участником стал директор АНО «Агентство развития производственных систем и компетенций» (АРПСК) Артем Никитин и руководители более 20 рязанских предприятий — членов Ассоциации. Они обсудили механизмы получения мер поддержки, действующих на федеральном и региональном уровне, на которые могут рассчитывать, в том числе, и представители малого и среднего бизнеса.

Артем Никитин рассказал о поддержке бизнеса, которую оказывает возглавляемая им организация, о конкретных мерах помощи и направлениях. На встрече обсудили работу созданных промышленных кластеров (IT-кластер, строительный, кластер детских товаров и др.), программу «Цифровизация промышленности», благодаря которой предприятия могут приобрести лицензии и программное обеспечение, новые производственные технологии на основе российского и импортного промышленного оборудования, программно-аппаратные комплексы и многое другое за счет финансовой поддержки государства.

Артем Никитин презентовал предпринимателям навигатор по мерам поддержки, разработанный в Агентстве. В него, в частности, вошло подробное описание механизмов получения действующих федеральных и региональных программ поддержки бизнеса.

Предприниматели высказали свои пожелания по изменению и улучшению существующих механизмов государственной и региональной поддержки бизнеса. Например, участники встречи рассказали о сложностях при получении долгосрочных кредитов под строительство производственных помещений.

Были достигнуты договоренности о проведении целевых деловых миссий предпринимателей — членов АПР в соседние регионы с целью расширения рынка сбыта продукции рязанских предприятий.

Ассоциация предпринимателей Рязанской области объединяет более 250 организаций и помогает в решении текущих и стратегических бизнес-задач, стоящих перед руководителями компаний. АПР проводит для предпринимателей встречи по актуальным вопросам ведения бизнеса, мастер-классы, нетворкинги.

Для собственников бизнеса и топ-менеджеров в рамках собственного образовательного проекта mini-MBA 19-20 марта пройдет двухдневный тренинг-практикум «Стратегическое развитие бизнеса». Спикер — Тигран Арутюнян — к.т.н., бизнес-тренер, Профессор Института бизнеса и делового администрирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, преподаватель MBA. За два дня участники изучат авторскую методику разработки и реализации стратегии бизнеса «Стратегический Гексагон™», отработают все этапы создания стратегии компании. Подробнее о тренинге можно узнать здесь или в Аппарате Ассоциации по телефону +7 (4912) 40-70-24 , +7 (980) 560-70-24 .

Email: apr@62apr.ru

В соцсетях: