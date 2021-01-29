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Молодые парламентарии встретились с рязанцами, пережившими блокаду Ленинграда
Члены Молодежного парламента при Рязанской областной думе поучаствовали в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск. Вместе с депутатами регионального парламента и ветеранами молодые люди возложили цветы к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориала, где покоятся останки эвакуированных из осажденного немецкими войсками города, скончавшихся от истощения и болезней в пути или в госпиталях Рязани.

Члены Молодежного парламента при Рязанской областной думе поучаствовали в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады немецко-фашистских войск.

Вместе с депутатами регионального парламента и ветеранами молодые люди возложили цветы к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда на Ленинградском кладбище Скорбященского мемориала, где покоятся останки эвакуированных из осажденного немецкими войсками города, скончавшихся от истощения и болезней в пути или в госпиталях Рязани.

Рязанцы почтили память погибших минутой молчания.

Позже молодые парламентарии пообщались с представителями областной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Лидией Денисовой и Ларисой Павловой. Вместе они посетили музей истории рязанского леденца. Молодые рязанцы услышали рассказы о том, как выживали люди, как боролись за свой город, как отдавали последние силы для того, чтобы город жил и помогал фронту.

Жительницы блокадного Ленинграда пожелали молодым парламентариям хорошо учиться и любить свою Родину.