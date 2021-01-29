Мэрия рассказала о ремонте Северной окружной дороги

К работам привлекли две бригады Дирекции благоустройства и восемь единиц спецтехники, они отремонтировали 90 кв м асфальта.

В ночь на пятницу, 29 января, в Рязани продолжался ремонт Северной окружной дороги и улицы 9-я Линия. Об этом сообщили в мэрии .

К работам привлекли две бригады Дирекции благоустройства и восемь единиц спецтехники, они отремонтировали 90 кв м асфальта.

«Аварийная заделка выбоин производится преимущественно в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь. Ее можно применять при пониженных температурах до -30 градусов, а при устройстве асфальта — до -10 градусов», — рассказали в администрации.