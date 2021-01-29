Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение

Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова (№15 рг) опубликовали в пятницу, 29 января.

В Рязанской области продляются антикоронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова (№15 рг) опубликовали в пятницу, 29 января.

Согласно документу, в регионе продляется режим самоизоляции до 15 февраля. Он распространяется на рязанцев старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

До 15 февраля продляется и запрет работы общепита с 23 до 6 часов.