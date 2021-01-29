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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30-31 января
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Рязанский театр драмы 30 января представит премьеру — спектакль «Сирано. Экспозиция» по пьесе современного драматурга Юлии Поспеловой, которая в свою очередь является адаптацией комедии Эмдона Ростана, «Сирано де Бержерак» созданной в 19 веке.

В камерном зале Рязанской филармонии 30 января состоится концерт лауреатов международных конкурсов Полины Борисовой (скрипка) и Аркадия Резника (гитара). В Flight Cafe, расположенном на территории клуба Fabrika 30 января состоится выступление джазовой группы «The 52nd Street Jazz».

А 31 января здесь же состоится мастер-класс для юных любителей кондитерского мастерства «Маленький шеф».

В кафе-клубе «Старый парк» 31 января состоится долгожданное выступление группы «Оргия Праведников». Известный московский коллектив выступит в формате «трио» и представит публике свой новый альбом «Время будить королей».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».