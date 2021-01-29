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Игорь Мурог стал участником расширенного заседании ученого совета Академии ФСИН
Председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике регионального парламента Игорь Мурог от имени депутатов рязанской областной думы поприветствовал участников мероприятия.

В среду, 27 января, состоялось расширенное заседание ученого совета Академии ФСИН России. Его участники обсуждали основные итоги работы вуза в 2020 году и приоритетные направления совершенствования деятельности учебного заведения в 2021 году.

Председатель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике регионального парламента Игорь Мурог от имени депутатов рязанской областной думы поприветствовал участников мероприятия.

«Академия подтверждает статус флагманского вуза ФСИН России, активно взаимодействует с образовательными и научными организациями, курсанты уверенно проявляют себя на федеральном и региональном уровнях», — отметил Игорь Мурог, пожелав коллективу Академии успехов, процветания и новых достижений.

В настоящее время количество обучающихся в Академии с учетом Псковского филиала составляет более 5 тысяч человек. Выпущены более тысячи специалистов по различным программам дополнительного профессионального образования. Реализовывались 44 образовательные программы по 18 укрупненным направлениям подготовки и специальностям, количество которых в 2021 году возрастет до 51 за счет бакалавриата по психологическим наукам и бюджетной магистратуры по экономике.