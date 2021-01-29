Адвокат Ефремова заявил, что он стал другим человеком и рассчитывает на снисхождение

Ранее Пресненский райсуд приговорил Ефремова к 8 годам заключения, апелляционная инстанция Мосгорсуда сократила срок до 7,5 лет.

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин посетил своего подзащитного в колонии. Они подготовили кассационную жалобу на приговор, сообщил защитник « Коммерсанту ».

Хархорин отметил, что перед этим все претензии потерпевшей стороны урегулировали, ее адвокатам принесли извинения. Поэтому защитник считает, что у артиста «определенный шанс на сокращение срока». Свое исправление он доказывает ударным трудом на швейном производстве, заявил адвокат.

Ранее Пресненский райсуд приговорил Ефремова к 8 годам заключения, апелляционная инстанция Мосгорсуда сократила срок до 7,5 лет.

Петр Хархорин рассказал, что сейчас актер — совершенно другой человек, нежели тот, которого он встретил в столичном СИЗО-5 «Водник». По словам адвоката, тогда перед ним был совершенно потерянный человек, а теперь же это здравомыслящий, реальный человек, который до сих пор очень сильно переживает.

«Эта автокатастрофа на Садовом кольце полностью перевернула его сознание, отношение как к жизни, так и к людям в целом, все изменилось», — поделился защитник.

Он также добавил, что Ефремов ведет себя образцово-показательно, не получил от администрации ни одного взыскания. Положительные отзывы наряду с раскаянием вполне могут сказаться на судьбе артиста при рассмотрении его жалобы во Втором кассационном суде общей юрисдикции, считает защитник.

Актер уже подписал составленную юристом жалобу и написал краткую сам. Как пояснил Хархорин, в жалобе оцениваются сложившаяся ситуация и суровость наказания за преступление, совершенное по неосторожности.

Напомним, Ефремова осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы. Артист на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон Lada, которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.