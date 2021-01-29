В Рязани задержали преступников, объявленных в федеральный розыск

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска. Одного из них задержали из-за невыплаты алиментов, другого — из-за незаконного оборота наркотиков.

В Рязани задержали двух преступников, объявленных в федеральный розыск. Об этом этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

40-летний рязанец скрывался от суда. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата алиментов»). Он пытался скрыться, был объявлен в федеральный розыск и вскоре его задержали.

Также в Рязани задержали 24-летнего рязанца, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков (часть 2 статьи 228 УК РФ).

Полицейские передали задержанных инициаторам розыска.