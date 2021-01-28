Вжух и… В Рязани мужчина лопатой попытался убрать воду с тротуара на дорогу
На видео уборщик черпает воду лопатой с тротуара и выливает ее на дорогу. На тротуаре и дороге можно заметить крупные лужи, которые образовались от растаявшего снега.
В Рязани мужчина лопатой попытался убрать воду с тротуара на дорогу. Ролик появился в соцсети в четверг, 28 января.
На видео уборщик черпает воду лопатой с тротуара и выливает ее на дорогу.
На тротуаре и дороге можно заметить крупные лужи, которые образовались от растаявшего снега.