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Выплаты рязанским льготникам станут индексировать ежегодно
До этого в регионе ежегодно индексировали пособия на ребенка, ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, членам семей военнослужащих, погибших в районах боевых действий, инвалидам из-за поствакцинальных осложнений, а также региональный материнский капитал.

Выплаты рязанским льготникам станут индексировать ежегодно. Об этом сообщил председатель облдумы Аркадий Фомин, сообщила пресс-служба регионального парламента.

На заседании в среду, 27 января, депутаты поддержали изменения в некоторые законодательные акты региона, регулирующие правоотношения в сфере соцзащиты населения.

Фомин пояснил, что корректировки внесли для реализации новых положений Конституции, которые направлены, в том числе, и на укрепление социальных гарантий граждан.

«Основной закон страны закрепляет ежегодную индексацию социальных выплат и пособий, — подчеркнул Аркадий Фомин. — С принятием данного регионального закона все социальные меры поддержки, которые получают рязанцы, будут ежегодно индексироваться».

До этого в регионе ежегодно индексировали пособия на ребенка, ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, членам семей военнослужащих, погибших в районах боевых действий, инвалидам из-за поствакцинальных осложнений, а также региональный материнский капитал.

При этом, ранее порядка 28 видов региональных выплат оставались без индексации. Теперь это изменится: на их индексацию в областном бюджете на 2021-2023 годы заложили около 20 миллионов рублей.