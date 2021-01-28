Вступил в силу новый регламент МВД по выдаче и замене паспортов

Изменились требования к фотографии на паспорт. На снимке должны быть отображены все особенности лица фотографируемого.

В силу вступил новый регламент МВД по выдаче и замене российских паспортов. Об этом пишет « Российская газета ».

Изменились требования к фотографии на паспорт: теперь запрещается предоставлять снимок с отредактированным изображением «с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки». Отмечается, что на снимке должны быть отображены все особенности лица фотографируемого.

Для паспорта нельзя фотографироваться в линзах, которые меняют цвет глаз. Если человек носит очки, делать снимок можно в очках без тонированных стекол, оправа не должна закрывать глаза.

Запрещаются фото в форменной одежде. Возраст фотографируемого должен соответствовать возрасту на день подачи заявления. Снимок может быть черно-белым или цветным.

Нельзя фотографироваться также в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка. Головной убор можно использовать, если он не закрывает овал лица, а также по религиозным убеждениям.

Расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% кадра по вертикали. Над головой должно быть поле 5 (+/- 1) миллиметров.

Для подачи заявления на получение или замену паспорта нужно принести в МФЦ две фотографии. Для получения временного удостоверения личности, необходимо третье фото.

При оформлении паспорта через Госуслуги процедуру могут приостановить, если заявитель не пришел в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после его приглашения на прием.