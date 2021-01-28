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Вирусолог назвал сроки снятия ограничений из-за коронавируса в России
По словам специалиста, пандемия подходит к завершению. Окончательно пандемия окончится, когда 70-80% людей проконтактируют с вирусом.

Сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов сообщил, что пандемия коронавируса подходит к завершению. Об этом он сказал в беседе с Ura.ru.

По его словам, «все указывает на то, что пандемия пошла на спад».

«Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять. Окончательно пандемия окончится, когда 70-80% людей проконтактируют с вирусом», — сказал Ершов.

Он добавил, что важную роль в победе над пандемией играют вакцины, а данные об эффективности массовой вакцинации появятся через несколько месяцев.