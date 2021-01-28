В Рязанской области зафиксировали еще 105 новых случаев коронавируса

Число заражений в регионе достигло 21 582. Выздоровели 103 человека, всего 19 667. Скончались 2 человека, всего 225.

В Рязанской области зафиксировали еще 105 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 28 января, сообщили в федеральном оперштабе.

Число заражений в регионе достигло 21 582. Выздоровели 103 человека, всего 19 667. Скончались 2 человека, всего 225.

В России зарегистрировали 19 138 случаев заражения в 85 регионах (всего 3 793 810). За сутки выписали 26 775 человек, за весь период — 3 229 258. За сутки умерли 575 человек., за весь период — 71 651.