В Рязанской области ускорили выплаты скопинцам, лишившимся домов из-за взрывов

В среду, 27 января, на первом заседании весенней сессии областного парламента депутаты приняли региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Рязанской области». Он предполагает оказание дополнительной помощи тем, чье жилье оказалось уничтожено или пострадало из-за взрывов на территории воинской части в Скопинском районе.

В Рязанской области ускорили выплаты скопинцам, лишившимся домов из-за взрывов. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской облдумы.

В среду, 27 января, на первом заседании весенней сессии областного парламента депутаты приняли региональный закон «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Рязанской области». Он предполагает оказание дополнительной помощи тем, чье жилье оказалось уничтожено или пострадало из-за взрывов на территории воинской части в Скопинском районе.

Выплаты положены

за утраченные жилые помещения, которые находились в собственности, или у граждан на тот момент были основания для регистрации жилых помещений;

за поврежденные жилые помещения.

Помощь рязанцы получат за счет дотаций из федерального бюджета. Закон определяет категории граждан, кому положена помощь, а также порядок ее предоставления и расчет размера.

Председатель облдумы Аркадий Фомин прокомментировал закон.

«Закон очень важный, его ждали люди, — отметил Фомин. — Сегодня мы внесли изменения в областной бюджет и завели в него эти средства в объеме более 60 миллионов рублей. Процедура предоставления средств федерального бюджета достаточно непростая».

Как отметил председатель облдумы, процедура прошла быстро благодаря помощи депутата Госдумы Андрея Макарова.

«Сейчас жители имеют возможность подать заявления, для того чтобы получить дополнительную поддержку», — рассказал председатель рязанского парламента.

Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Всего на помощь региону из федерального бюджета направят почти 219 миллионов.