В рязанской Академии единоборств открыли выставку об истории развития дзюдо

Наглядно-информационный проект «Дзюдо — гибкий путь» посвящен развитию этого вида спорта. На стендах есть фотографии первых тренеров известных дзюдоистов. По словам губернатора, этот проект — «своеобразная историческая стена в нашей Академии единоборств».

В четверг, 28 января, в рязанской Академии единоборств открыли выставку об истории развития дзюдо. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На церемонии были губернатор Николай Любимов, начальник областного УФСБ, председатель попечительского совета областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергей Ерофеев, руководитель рязанского следкома Владимир Никешкин, министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов, председатель общественной организации «Рязанская областная федерация дзюдо» Валерий Чернышов и воспитанники Академии единоборств.

Наглядно-информационный проект «Дзюдо — гибкий путь» посвящен развитию этого вида спорта. На стендах есть фотографии первых тренеров известных дзюдоистов.

По словам губернатора, этот проект — «своеобразная историческая стена в нашей Академии единоборств».

«Уверен, этот проект послужит не только хорошим стимулом для тех, кто тренируется в этом центре, в стремлении поднимать уровень своего мастерства. Он поможет сделать этот вид спорта еще более популярным. И на татами будет выходить все больше молодежи, вдохновленной примерами чемпионов с фотографий. А мы этот интерес обязательно будем поддерживать, создавая современную инфраструктуру, поощряя за высокие результаты», — пообещал Николай Любимов.

Губернатор подчеркнул, что секции по дзюдо относятся к одним из самых посещаемых у молодежи. Сейчас в них занимаются более 1,5 тысяч спортсменов. Рязанские дзюдоисты завоевывают медали престижных мировых и европейских чемпионатов. Так, регион успешно представляют Михаил Пуляев, Андрей Волков, Уали Куржев, Марина Воробьева, Дмитрий Харитонов, Гагик Закарян. Любимов поблагодарил родоначальника дзюдо в Рязанском регионе Валерия Чернышова, а также тренеров за преданность делу и большой вклад в развитие дзюдо в регионе.

Начальник УФСБ России по Рязанской области, председатель попечительского совета областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергей Ерофеев отметил, что дзюдо является одним из базовых видов единоборств по подготовке правоохранителей.

«Много лет идут рука об руку Рязанская федерацию дзюдо, возглавляемая Чернышовым, и рязанское спортивное общество „Динамо“, — пояснил Ерофеев. — Ряд ведущих спортсменов является его действующими сотрудниками. Стало хорошей традицией проводить турниры по дзюдо, посвященные памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, что позволяет воспитывать молодежь в духе патриотизма и формировать достойный резерв, который придет нам на смену».

По словам председателя общественной организации «Рязанская областная федерация дзюдо» Валерия Чернышова, проект «Дзюдо — гибкий путь» стал хорошим подарком к трехлетию Академии единоборств и 45-летию развитию дзюдо в регионе, которые будут отмечаться в 2021 году.