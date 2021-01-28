В четверг, 28 января, в рязанской Академии единоборств открыли выставку об истории развития дзюдо. Об этом
На церемонии были губернатор Николай Любимов, начальник областного УФСБ, председатель попечительского совета областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергей Ерофеев, руководитель рязанского следкома Владимир Никешкин, министр физкультуры и спорта региона Владислав Фролов, председатель общественной организации «Рязанская областная федерация дзюдо» Валерий Чернышов и воспитанники Академии единоборств.
Наглядно-информационный проект «Дзюдо — гибкий путь» посвящен развитию этого вида спорта. На стендах есть фотографии первых тренеров известных дзюдоистов.
По словам губернатора, этот проект — «своеобразная историческая стена в нашей Академии единоборств».
«Уверен, этот проект послужит не только хорошим стимулом для тех, кто тренируется в этом центре, в стремлении поднимать уровень своего мастерства. Он поможет сделать этот вид спорта еще более популярным. И на татами будет выходить все больше молодежи, вдохновленной примерами чемпионов с фотографий. А мы этот интерес обязательно будем поддерживать, создавая современную инфраструктуру, поощряя за высокие результаты», — пообещал Николай Любимов.
Губернатор подчеркнул, что секции по дзюдо относятся к одним из самых посещаемых у молодежи. Сейчас в них занимаются более 1,5 тысяч спортсменов. Рязанские дзюдоисты завоевывают медали престижных мировых и европейских чемпионатов. Так, регион успешно представляют Михаил Пуляев, Андрей Волков, Уали Куржев, Марина Воробьева, Дмитрий Харитонов, Гагик Закарян. Любимов поблагодарил родоначальника дзюдо в Рязанском регионе Валерия Чернышова, а также тренеров за преданность делу и большой вклад в развитие дзюдо в регионе.
Начальник УФСБ России по Рязанской области, председатель попечительского совета областной организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Сергей Ерофеев отметил, что дзюдо является одним из базовых видов единоборств по подготовке правоохранителей.
«Много лет идут рука об руку Рязанская федерацию дзюдо, возглавляемая Чернышовым, и рязанское спортивное общество „Динамо“, — пояснил Ерофеев. — Ряд ведущих спортсменов является его действующими сотрудниками. Стало хорошей традицией проводить турниры по дзюдо, посвященные памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, что позволяет воспитывать молодежь в духе патриотизма и формировать достойный резерв, который придет нам на смену».
По словам председателя общественной организации «Рязанская областная федерация дзюдо» Валерия Чернышова, проект «Дзюдо — гибкий путь» стал хорошим подарком к трехлетию Академии единоборств и 45-летию развитию дзюдо в регионе, которые будут отмечаться в 2021 году.