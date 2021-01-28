В Рязани закрыли музей СССР

Организатор музея Светлана Макова отметила, что арендодатель попросил ее срочно освободить помещение. Экспонаты перевезут на склад.

В Рязани закрыли музей СССР. Об этом в среду, 27 января, сообщили в его группе в соцсети.

Организатор музея Светлана Макова отметила, что арендодатель попросил ее срочно освободить помещение. Экспонаты перевезут на склад.

Напомним, музей находится в ТД «НИТИ». По словам его создательницы, он просуществовал ровно четыре года и пять месяцев.