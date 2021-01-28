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В Рязани массово объявили о родительских собраниях в школах
В четверг, 28 января, мэрия пояснила, что в течение недели собрания «проводятся по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и профориентации».

В Рязани массово объявили о родительских собраниях в школах. В четверг, 28 января, мэрия пояснила, что в течение недели собрания «проводятся по вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и профориентации».

Также на встречах обсудят профилактику правонарушений с участием сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних.

«Собрания будут организованы по классам», — добавили в мэрии.