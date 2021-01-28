В России ужесточили правила продажи табака

Теперь в интернете нельзя покупать кальяны, никотинсодержащую продукцию. В это число входят стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

В четверг, 28 января, в силу вступили поправки об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, принятые в июле 2020 года. Об этом передает РИА Новости .

Теперь в интернете нельзя покупать кальяны, никотинсодержащую продукцию. В это число входят стики для устройств нагревания табака и жидкости для электронных сигарет.

Ранее ограничения распространялись на табачную продукцию или табачные изделия — их разрешили продавать только в стационарных магазинах. Теперь дистанционно также нельзя продавать никотинсодержащую продукцию и кальяны.

Также под запрет попадает реклама никотинсодержащей продукции.