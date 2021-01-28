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В пятницу в Рязанской области вновь ожидаются снег и дождь
Местами возможно отложение мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

В пятницу, 29 января, в Рязанской области вновь ожидаются снег и дождь. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, температура воздуха по области ночью и днем одинаковая: от -3 до +2 градусов.

Местами возможно отложение мокрого снега, в отдельных районах гололед, на дорогах гололедица.

Ветер южный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.