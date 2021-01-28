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В Новомичуринске пожарные выбили дверь квартиры из-за сгоревших котлет
Экстренные службы вызвали жильцы, почувствовавшие запах гари. Дверь квартиры, откуда он доносился, никто не открывал. Пожарным пришлось ее выбить. Как оказалось, хозяин поставил на плиту котлеты и уснул.

В Новомичуринске пожарные выбили дверь квартиры из-за сгоревших котлет. Об этом в четверг, 28 января, сообщает издательство «Пресса».

Около 11:10 к бывшему общежитию на проспекте Энергетиков приехали два пожарных расчета, полиция и скорая. Экстренные службы вызвали жильцы, почувствовавшие запах гари. Дверь квартиры, откуда он доносился, никто не открывал. Пожарным пришлось ее выбить.

Как оказалось, хозяин поставил на плиту котлеты и уснул.

«Подобная ситуация была вчера вечером, около 23:00, — рассказала соседка. — Мы даже вызывали дочку этого мужчины, потому что на наш стук в двери он не открывал».

По словам женщины, несколько лет назад в этой квартире был пожар. Тогда спасатели вынесли из огня троих детей.

«Вообще-то наш сосед очень спокойный, тихий человек, зла никому не желает, однако живем мы рядом с ним и всегда ждем, как бы чего не случилось», — заключила собеседница «Прессы».