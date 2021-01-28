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В 2020 году в Рязанской области родились Забава, Ермолай и Муза
Главное управление ЗАГС Рязанской области назвало самые популярные и редкие имена детей, родившихся в 2020 году. Так, чаще всего мальчиков называли Артемами, Александрами, Михаилами, Матвеями, Максимами, Дмитриями, Иванами, Ильями, Кириллами, Тимофеями и Сергеями.

Главное управление ЗАГС Рязанской области назвало самые популярные и редкие имена детей, родившихся в 2020 году. Так, чаще всего мальчиков называли Артемами, Александрами, Михаилами, Матвеями, Максимами, Дмитриями, Иванами, Ильями, Кириллами, Тимофеями и Сергеями.

Популярные имена девочек — Ксения, Виктория, София, Мария, Анна, Варвара, Анастасия, Полина, Вероника, Дарья, Елизавета.

Рязанцы давали своим сыновьям редкие имена — Ермолай, Лука, Климентий, Альберт, Архип, Вениамин, Леонтий, Бронислав, Ярополк, Никифор, Роман, Павел.

В Рязанской области в прошлом году также родились Прокопия, Аксинья, Златомира, Муза, Паулина, Арсения, Мишель, Забава, Лукерья, Стефанида, Агния и Илона.