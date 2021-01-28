Умерла заместитель главврача рязанского перинатального центра

Коллеги отметили, что женщина успешно внедряла в практику научные достижения и передовой опыт в области диагностики, лечения, профилактики, а также организации медпомощи.

Умерла заместитель главврача рязанского перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Елена Микитюк. Об этом в четверг, 28 января, сообщила администрация учреждения.

Микитюк было 57 лет. Работать она начала в 1988 году, когда закончила мединститут имени Павлова.

Коллеги отметили, что женщина успешно внедряла в практику научные достижения и передовой опыт в области диагностики, лечения, профилактики, а также организации медпомощи.

«Проводила мероприятия, направленные на снижение заболеваемости беременных, рожениц, родильниц, новорожденных и гинекологических больных», — отметили в перинатальном центре.

О Елене Микитюк коллеги отзывают как о «высококлассном специалисте, чутком и добром человеке».