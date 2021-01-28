Умерла заместитель главврача рязанского перинатального центра
Коллеги отметили, что женщина успешно внедряла в практику научные достижения и передовой опыт в области диагностики, лечения, профилактики, а также организации медпомощи.
Умерла заместитель главврача рязанского перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Елена Микитюк. Об этом в четверг, 28 января, сообщила администрация учреждения.
Микитюк было 57 лет. Работать она начала в 1988 году, когда закончила мединститут имени Павлова.
Коллеги отметили, что женщина успешно внедряла в практику научные достижения и передовой опыт в области диагностики, лечения, профилактики, а также организации медпомощи.
«Проводила мероприятия, направленные на снижение заболеваемости беременных, рожениц, родильниц, новорожденных и гинекологических больных», — отметили в перинатальном центре.
О Елене Микитюк коллеги отзывают как о «высококлассном специалисте, чутком и добром человеке».