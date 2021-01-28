У светофора около «Ленты» в Кальном изменили режим работы
Ранее машины выезжали с улицы Тимуровцев и из жилого квартала на Касимовском шоссе одновременно. Теперь они будут двигаться в разные фазы светофора.
У светофора около «Ленты» в Кальном изменили режим работы. Об этом в четверг, 28 января,
Ранее машины выезжали с улицы Тимуровцев и из жилого квартала на Касимовском шоссе одновременно. Теперь они будут двигаться в разные фазы светофора.
«Это позволит осуществлять проезд перекрестка беспрепятственно и более безопасно», — отметили в мэрии.