У рязанских депутатов появятся оплачиваемые помощники

Помощниками, работающими за плату, могут стать лица, которые не состоят в близком родстве с депутатами. Расходы на оплату труда будут производиться за счет бюджета города.

В четверг, 28 января, на заседании гордумы, утвердили изменения и дополнения в устав Рязани. Теперь депутаты гордумы могут иметь помощников, работающих на основании платной основе или общественных началах.

На заседании уточнили, что помощниками, работающими за плату, могут стать лица, которые не состоят в близком родстве с депутатами. Расходы на оплату труда будут производиться за счет бюджета города.

Численность помощников депутата будет определять городская дума.